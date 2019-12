Tijdelijk geen Beste Koop babymatrassen

Nieuws|Er is een nieuwe veiligheidsnorm voor babymatrassen. Daarom gaat we onze test uitbreiden. Omdat een aantal merken hun product vernieuwen staan ze niet in onze vergelijker en zijn er op dit moment geen Beste Koop en geen Beste uit de Test babymatrassen.

Onze test verandert niet door de nieuwe veiligheidsnorm, hij wordt er alleen door aangevuld. De norm geldt ook voor matrassen in campingbedjes.

Nieuw in onze test

Nieuw is dat we de matrassen testen op onderdelen waar de baby met lichaamsdelen in beklemd of verstrikt kan raken, die los kunnen raken en of er geen manieren zijn waarop de baby bij de matrasvulling kan komen.

PurFlo-slaapsysteem

De nieuwe testonderdelen zijn een goede gelegenheid om de nieuwe collectie babymatrassen van IKEA te testen, die sinds begin 2018 in de IKEA-winkels ligt. In deze test zitten ook andere babymatrassen, zoals het PurFlo-slaapsysteem dat je zelf in elkaar moet zetten, het Pretura Sleepfresh-matras, de matrassen van Kadolis en Prolana met een kokosvulling en het ABZ Multicare White on Top-matras, die onder andere claimt bijzonder anti-allergisch te werken.

Wat we al testen

Een aantal tests uit de norm waren al onderdeel van onze test, zoals de baltest waarmee we kunnen vaststellen of het matrasje niet te zacht is, en de wastest van de matrastijk, waarmee getest wordt of de tijk nog goed om het matrasje past als het volgens de instructies is gewassen en gedroogd.

We verwachten de resultaten van de nieuwe test eind mei te kunnen publiceren.

