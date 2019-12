Correcties Belastinggids 2019

Helaas wordt de Belastinggids van de Consumentenbond weleens ingehaald door de actualiteit. Nadat de Belastinggids gedrukt is, kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd die niet in de gids staan. We verzamelen de actualiteiten en verschrijvingen op deze pagina.

Vermogensrendementsheffing

In Tabel 12 (pagina 96) staan verkeerde rendementspercentages. De juiste percentages waarmee de fiscus rekent in 2018 zijn 0,36% (voor sparen) en 5,38% (voor beleggen). De juiste tabel is:



Tabel 12 Inkomensberekening rendementsheffing Schijf Belast vermogen Percentage Gemiddeld percentage Heffing 0,36% 5,38% 1 t/m €70.800 67% 33% 2,017% 0,605% 2 €70.801 t/m 978.000 21% 79% 4,326% 1,298% 3 €978.001 en meer - 100% 5,38% 1,61%

Belastingtarief

In Tabel 20b (pagina 149) staat per abuis in de eerste kolom een verkeerd bedrag genoemd. €33.790 moet zijn €33.994. De juiste tabel is:



Tabel 20b

Belasting en premies volksverzekeringen voor de groep met AOW-leeftijd, geboren op of na 1 januari 1946 Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning bedragen de belasting en de premie plus van het meerdere dan het beginbedrag premies belasting van meer dan… maar niet meer dan €0 €20.142 €0 18,65% 9,75% 8,90% €20.142 €33.994 €3.755 22,95% 9,75% 13,20% €33.994 €68.507 €6.933 40,85% 0% 40,85% €68.507 - €21.031 51,95% 0% 51,95%

Levensloopverlofkorting

In paragraaf 10.4h (pagina 153) staat per ongeluk dat de levensloopverlofkorting vervalt bij afkoop, vervreemding of opname van het tegoed in één keer. Ook in deze gevallen bestaat echter het recht op het nog niet gebruikte deel van deze heffingskorting.

Aanslaggrens

In paragraaf 11.5 (pagina 158) staat een onjuiste aanslaggrens genoemd. De aanslaggrens is €46 in 2018.

