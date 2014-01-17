icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Checklist belastingaangifte voor huizenbezitters

In je belastingaangifte kun je rente en kosten voor je koopwoning aftrekken. Heb je een huis gekocht of verkocht? Of je hypotheek gewijzigd? Bespaar belasting door je aangifte goed in te vullen. 
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert belastingaangifteBijgewerkt op:4 december 2025

    Steeds minder voordeel bij kleine hypotheek

    Heb je geen of een kleine hypotheek? En zijn de aftrekbare kosten van de eigen woning (rente plus periodieke erfpachtbetalingen) lager dan het eigenwoningforfait? In dat geval heb je recht op een extra aftrekpost. Deze regeling heet de 'Wet Hillen'. Het voordeel van de extra aftrekpost wordt ieder jaar kleiner. De aftrek is in 2025 nog 76,67% en wordt in 30 jaar helemaal afgebouwd tot 0%. Dat betekent dat je over 2025 belasting betaalt over 23,33% van het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten.

