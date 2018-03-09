Kirsten van Loon Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:9 maart 2018
Opnieuw ontvingen wij signalen dat als je via Google zoekt op bijvoorbeeld ‘nummer Belastingtelefoon’ er zoekresultaten verschijnen met 0900-nummers.
Deze doorschakeldiensten verdienen geld aan onoplettende consumenten. Meer dan betaald doorschakelen naar het gratis nummer van de BelastingTelefoon houdt deze ‘service’ niet in.
Een aantal voorbeelden van de telefoonnummers die je geld kosten:
Het officiële nummer van de BelastingTelefoon is 0800-0543 en is altijd helemaal gratis. De BelastingTelefoon kun je bellen voor vragen, maar uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de kwaliteit van de fiscaal-inhoudelijke antwoorden vaak onvoldoende is.