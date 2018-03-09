icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Waarschuwing: dure 0900-nummers zijn niet van de Belastingdienst

Nieuws
|
Twee jaar geleden waarschuwden wij dat het telefoonnummer 0900-8628 niet van de Belastingdienst was, maar een peperdure doorschakelservice betrof. Het genoemde 0900-nummer bestaat inmiddels niet meer. Maar het probleem is helaas nog niet opgelost.
kirsten van loon

Kirsten van Loon   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:9 maart 2018

belasting-telefoon

Opnieuw ontvingen wij signalen dat als je via Google zoekt op bijvoorbeeld ‘nummer Belastingtelefoon’ er zoekresultaten verschijnen met 0900-nummers.

Voorbeelden van dure 0900-nummers

Deze doorschakeldiensten verdienen geld aan onoplettende consumenten. Meer dan betaald doorschakelen naar het gratis nummer van de BelastingTelefoon houdt deze ‘service’ niet in.

Een aantal voorbeelden van de telefoonnummers die je geld kosten:

  • 0900-1733 (160 cent per gesprek of 90 cent per minuut, dat is niet duidelijk) op belastinginformatietelefoon.nl  en belastingtelefoon.info
  • 0900-68666 (90 cent per minuut)
  • 1870 + doorkiesnummer 207 (90cpm)
  • 0900-8044 (90cpm) op Belasting-geld.nl.

Officiële nummer BelastingTelefoon

Het officiële nummer van de BelastingTelefoon is 0800-0543 en is altijd helemaal gratis. De BelastingTelefoon kun je bellen voor vragen, maar uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de kwaliteit van de fiscaal-inhoudelijke antwoorden vaak onvoldoende is.

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 500.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.

Bekijk ook