Opnieuw ontvingen wij signalen dat als je via Google zoekt op bijvoorbeeld ‘nummer Belastingtelefoon’ er zoekresultaten verschijnen met 0900-nummers.

Voorbeelden van dure 0900-nummers

Deze doorschakeldiensten verdienen geld aan onoplettende consumenten. Meer dan betaald doorschakelen naar het gratis nummer van de BelastingTelefoon houdt deze ‘service’ niet in.

Een aantal voorbeelden van de telefoonnummers die je geld kosten:

0900-1733 (160 cent per gesprek of 90 cent per minuut, dat is niet duidelijk) op belastinginformatietelefoon.nl en belastingtelefoon.info

0900-68666 (90 cent per minuut)

1870 + doorkiesnummer 207 (90cpm)

0900-8044 (90cpm) op Belasting-geld.nl.

Officiële nummer BelastingTelefoon

Het officiële nummer van de BelastingTelefoon is 0800-0543 en is altijd helemaal gratis. De BelastingTelefoon kun je bellen voor vragen, maar uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de kwaliteit van de fiscaal-inhoudelijke antwoorden vaak onvoldoende is.