Dit jaar nog online pinnen met Maestro

Nieuws|Met zijn debet-betalingen onder het Maestro-merk concurreert Mastercard met iDeal op de Europese online-betaalmarkt. Plannen van beheerder Currence om die afschrijvingsmethode over het continent uit te rollen zijn tot op heden weinig vruchtbaar gebleken. Dat moest ook Piet Mallekoote van Currence gisteren erkennen tijdens het Online Betaal Congres (verslag hier) in het Geldmuseum. Frauderisico Het voordeel van Maestro is dat driehonderd miljoen consumenten ermee kunnen betalen, schetste Olbrich in Utrecht. Voorwaarde is dat banken in de verschillende landen de betaalmethode faciliteren, iets wat Mastercard aanvankelijk moeilijk voor elkaar kreeg door het vermeende frauderisico en de belangen van de banken in de eigen regio. Over waarom de online-debetbetalingen maar niet op de agenda kwamen leest u meer in dit Twinkle-artikel. Ban gebroken Na jaren van investeringen lijkt de ban gebroken, nu de betaalmethode door banken in verschillende Europese landen is geadopteerd. De plannen voor Nederland, waar iDeal dominant is, bleven lang weinig concreet, maar gisteren durfe Olbrich te zeggen dat de lancering nog dit jaar volgt. In april 2011 moeten alle Europese webshoppers met hun Maestro-pas online kunnen betalen. Kwestie van tijd Volgens Olbrich bieden al een klein veertig Nederlandse online-retailers, waaronder Coolblue en Conrad, de betaalmethode aan in hun shops. Britten, Spanjaarden, Oostenrijkers en Belgen kunnen zo bijvoorbeeld al eenvoudig in de Nederlandse shops afrekenen. Om het ook voor Nederlandse webshoppers mogelijk te maken over de grens te pinnen, moeten de banken hier nog overstag. Het is volgens Olbrich een kwestie van tijd eer dat gebeurt. De een zal de ander volgen, omdat consumenten en Europese overheden nu eenmaal op een laagdrempelige crossborder betaalwijze zitten te wachten: 'Als banken de methode straks niet aanbieden zeggen ze feitelijk tegen hun klanten: "Sorry, maar uw bank accepteert geen e-commerce". (Bron: Twinklemagazine.nl)