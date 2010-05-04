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Skimming nog steeds groot probleem

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Banken hebben het afgelopen jaar voor €36 miljoen schade geleden als gevolg van skimming, het kopiëren van betaalpassen. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
ingrid zuurmond 2

Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:4 mei 2010

Het schadebedrag steeg met 16% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden 32.000 betaalpassen gekopieerd. De schade per geskimde kaart daalde van €1.500 in 2008 naar €1.100 in 2009.

De NVB verwacht bij de bestrijding van het probleem veel van de vervanging van de magneetstrip op de betaalpas door de, veel minder makkelijk te kopiëren, chip. De strip blijft voorlopig echter nog op de passen zitten, omdat veel landen nog niet zijn overgestapt op de chips.

Politie, openbaar ministerie en de NVB gaan beter samenwerken om skimming te bestrijden. Vooral de uitwisseling van informatie moet worden verbeterd. Hoe voorkom je skimming eigenlijk? Kijk hier voor meer informatie over hoe je pinpasfraude kunt voorkomen.

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