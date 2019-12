BKR en Dynamiet weer voor de rechter

In 2015 delfde het BKR al eens het onderspit tegen Dynamiet, toen de rechter oordeelde dat het bedrijf consumenten niet misleidt door te zeggen dat het zelfs terechte BKR-registraties kan laten uitvlakken. De nieuwe zaak dient op 10 maart aanstaande.

Volgens het BKR betalen consumenten vaak onterecht aan bedrijven als Dynamiet. ‘Er zijn heel wat klachten van consumenten die veel geld betalen zonder resultaat’, aldus BKR-woordvoerder Peter Hermsen in het maartnummer van de Consumentengids, dat vandaag (21 februari) verschijnt.

Een registratie bij het BKR in Tiel blijft 5 jaar staan en kan een negatieve invloed hebben op andere leningen die een consument wil afsluiten, zoals een hypotheek. De duur van zo’n notering is een van de punten waarover de Consumentenbond binnenkort met het BKR in gesprek gaat.

Naschrift: op 24 maart 2017 bepaalde de kortgedingrechter in Den Haag dat het BKR niets onrechtmatigs heeft gedaan door te waarschuwen voor bedrijven die tegen een hoge prijs beloven schuldnoteringen te verwijderen. De vorderingen aan het adres van het bureau zijn daarom verworpen.

