Contactloos betalen (nog) niet voor iedereen mogelijk

Nieuws|Je pasje voor de betaalautomaat en betalen zonder je pincode in te toetsen. Het is de nieuwe manier van betalen. Maar niet alle banken doen mee.

Klanten van ABN Amro en ING zijn de eerste die contactloos kunnen betalen. Deze banken geven iedereen die aan een nieuwe betaalpas toe is sinds augustus (ABN Amro) en juni (ING) 2013 een pas waarmee contactloos betaald kan worden. ABN Amro-klanten kunnen er al mee betalen, mits de winkelier een nieuwe betaalautomaat heeft. Deze nieuwe betaalautomaten zijn op dit moment te vinden in veel winkels in Leiden, op Schiphol en op een aantal winkels op NS-stations (bijvoorbeeld Kiosk en De Broodzaak). Klanten van ING moeten tot 15 april wachten, dan wordt de functionaliteit door de bank aangezet.

Niet wachten of liever niet?

Kun je niet wachten tot je pas aan vervanging toe is en ben je klant bij ING? Dan kun je kosteloos al een nieuwe pas aanvragen. Klanten van andere banken dan ABN Amro en ING zullen sowieso nog moet wachten. Rabobank ontwikkelt een alternatief voor contactloos betalen met je pas; bij deze bank zal het via de mobiele telefoon gaan. Triodos Banken geeft sinds eind 2013 wel al passen uit die geschikt zijn, maar wacht vooralsnog met het aanzetten van de functionaliteit. Klanten worden geïnformeerd als het wel mogelijk is. Knab gaat vanaf het voorjaar van 2014 nieuwe passen uitgeven waarmee je contactloos kunt betalen.

Wie liever niet contactloos wilt betalen kan bij ING de functie uitzetten via Mijn ING, een ING-kantoor of telefonisch. ABN Amro-klanten moeten een andere betaalpas aanvragen via kantoor of telefonisch.

Einde chipknip

De Chipknip is na 31 december 2014 niet meer te gebruiken. Hoewel contactloos betalen niet dé vervanging van de chipknip is, zijn beide betaalmiddelen geschikt voor het betalen van kleine bedragen. Wie nog saldo op zijn Chipknip heeft staan, kan dit het beste voor 31 december 2014 opmaken of terugstorten bij een oplaadpunt. Dit laatste doe je door op de '?'-toets te drukken. Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om je saldo van je pas te halen bij een oplaadpunt. Je zult dan contact op moeten nemen met je bank.

