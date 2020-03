Coronavirus: limiet contactloos betalen tijdelijk verhoogd

Nieuws|Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen hebben banken de limiet voor contactloos betalen tijdelijk verhoogd. Hierdoor hoeven mensen veel minder vaak hun pincode in te toetsen.

Update 24 maart: limiet per betaling ook verhoogd

Ook de limiet voor contactloze betalingen zonder pincode is verhoogd. De limiet is van €25 naar €50 verhoogd. Je kunt dus nu in één keer een bedrag tot €50 zonder pincode afrekenen.

Deze hogere limiet is vanaf 24 maart in vrijwel alle supermarkten geldig. De meeste andere betaalautomaten worden op 25 maart op afstand aangepast.

Op 19 maart werd de cumulatieve limiet al verhoogd naar €100. Dit blijft zo.

Limiet contactloos betalen verhoogd

Als maatregel om de verspreiding van het coronavirus in te dammen is de limiet voor contactloos betalen zonder pincode verhoogd. Het gaat om het cumulatieve limiet (alle bedragen bij elkaar opgeteld).

Als je bij elkaar €50 aan contactloze betalingen hebt gedaan, moet je je pincode intoetsen. Die limiet is nu tijdelijk verhoogd naar €100.

Je kunt dus nu in totaal €100 zonder pincode afrekenen. Als je dit bedrag bereikt hebt, moet je je pincode intoetsen en je pas in de automaat steken. Daarna begint het weer bij €0. Als je tussendoor je pincode gebruikt om bijvoorbeeld geld op te nemen, begint de teller ook weer op €0.

Als je in één keer voor een bedrag boven de €25 afrekent, moet je altijd je pincode intoetsen. Dit bedrag verandert niet.

Veiligheid

Verlies je je betaalpas of wordt deze gestolen? De bank vergoedt de schade als iemand er contactloos mee betaalt. Die schade wordt nu ook tot €100 vergoed.

Vind je het geen fijn idee, zo'n hoger limiet? Dan kun je contactloos betalen (tijdelijk) uitzetten. Meestal kan dit via internetbankieren of de mobiel bankieren app. Alleen bij ABN Amro kun je contactloos betalen niet uitzetten.

Heb je zelf een lager limiet ingesteld of contactloos betalen zonder pincode uitgezet? Deze instellingen blijven gewoon hetzelfde.

