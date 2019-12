Friesland Bank verhoogt pasprijs

Nieuws|Klanten van de Friesland Bank moeten vanaf 1 april meer betalen voor hun bankpas. Voor een rekening met één pas betaal je voortaan €33, terwijl dat voorheen €30 was.

Voor een rekening met 2 passen betaal je voortaan €51, terwijl dat nu nog €40,20 is.

Eerder bleek al dat ook de bankpassen van de Triodos Bank met 5 euro per jaar flink zijn gestegen.

De meeste mensen zijn op dit moment het goedkoopst uit met het BetaalPakket van de ING. Maar let op: het hangt van je pingedrag en het aantal passen af of dat ook voor jou geldt. Van invloed op je keuze kan bijvoorbeeld zijn of je veel op vakantie gaat.

