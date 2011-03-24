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Friesland Bank verhoogt pasprijs

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Klanten van de Friesland Bank moeten vanaf 1 april meer betalen voor hun bankpas. Voor een rekening met één pas betaal je voortaan €33, terwijl dat voorheen €30 was.
ingrid zuurmond 2

Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:24 maart 2011

Voor een rekening met 2 passen betaal je voortaan €51, terwijl dat nu nog €40,20 is.

Eerder bleek al dat ook de bankpassen van de Triodos Bank met 5 euro per jaar flink zijn gestegen.

De meeste mensen zijn op dit moment het goedkoopst uit met het BetaalPakket van de ING. Maar let op: het hangt van je pingedrag en het aantal passen af of dat ook voor jou geldt. Van invloed op je keuze kan bijvoorbeeld zijn of je veel op vakantie gaat.

Kijk voor meer informatie bij ons dossier Betaalrekeningen.

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