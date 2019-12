Banken laks bij cybercrime

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vindt de banken zorgelijk laks in bestrijding van de cybercrime. Volgens hem is het gevoel van urgentie bij banken niet groot genoeg, ondanks dat 1 op de 8 mensen te maken heeft met cybercrime. In de werkgroep ter bestrijding van de digitale bankterreur stellen financiële instellingen zich volgens Opstelten onvoldoende constructief op. Banken moeten volgens hem meer openheid geven over de risico's die klanten lopen.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zegt zich niet te herkennen in de uitspraken van Opstelten. Banken zouden het digitale betalingsverkeer nauwgezet volgen om cybercrime te voorkomen.

Schadevergoeding

Banken leggen de verantwoordelijkheid bij betaalfraude bij klanten door ‘grove nalatigheid’ te constateren. Naar een schadevergoeding kunnen bankklanten vaak fluiten als ze niet aan een legio veiligheidseisen voldoet. Bij internetbankieren moet je bijvoorbeeld verplicht (twee)wekelijks inloggen. Lees onze tips om bankfraude te voorkomen.

Bron: Het Financieele Dagblad