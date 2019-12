Meer banken blokkeren pinnen buiten Europa

Vanaf april 2013 moeten klanten van de ASN Bank, RegioBank en SNS Bank hun betaalpas 'aan' zetten als ze buiten Europa op vakantie gaan. De banken blokkeren de betaalpassen als maatregel tegen skimming. De banken zetten de betaalpas standaard 'uit' voor betalen en geld opnemen buiten Europa.

Bij skimming worden de gegevens van de magneetstrip van je betaalpas gekopieerd. Deze gekopieerde gegevens worden doorgestuurd naar landen buiten Europa, waar nog met de magneetstrip betaald wordt. ABN Amro en Rabobank namen deze maatregel tegen skimming al eerder. In België is de schade als gevolg van skimming drastisch afgenomen nadat álle banken de passen blokkeerden voor betalen en geld opnemen buiten Europa. ING liet weten binnenkort ook over te gaan op het blokkeren van betaalpassen. Daarmee blokkeren de meeste Nederlandse banken binnenkort de betaalpassen voor pinnen buiten Europa. Het is te verwachten dat skimming dan ook in Nederland afneemt.

Bron: SNS Bank, RegioBank