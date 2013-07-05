icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Meer controle over je geld door mobiel bankieren

Nieuws
|
Uit onderzoek van ING blijft dat consumenten die mobiel bankieren het gevoel hebben dat ze meer controle hebben over hun geld.
ingrid zuurmond 2

Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:5 juli 2013

Bijna 60% van de Nederlandsers die mobiel bankieren, heeft het gevoel meer controle te hebben over zijn geld. Bij jongeren (18-24 jaar) ligt dit percentage nog hoger: 74%. Dit zou volgens ING komen doordat ze door mobiel bankieren anders met hun geld omgaan. Mobielbankierders controleren vaker hun saldo; 87% van de jongeren die mobiel bankieren checkt het saldo vaker.

Uit het onderzoek van ING blijkt ook dat Nederlanders voorop lopen in het gebruik van mobiel bankieren; 41% van de Nederlanders bankiert mobiel. De belangrijkste redenen om het niet te doen zijn: geen smartphone of tablet hebben (37%) of de veiligheid van mobiel bankieren niet vertrouwen (33%).

Lees ook: de mogelijkheden en veiligheid van mobiel bankieren

Bron: ING

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.

Vergelijk betaalrekeningen

Bekijk ook