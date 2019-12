Meer controle over je geld door mobiel bankieren

Nieuws|Uit onderzoek van ING blijft dat consumenten die mobiel bankieren het gevoel hebben dat ze meer controle hebben over hun geld.

Bijna 60% van de Nederlandsers die mobiel bankieren, heeft het gevoel meer controle te hebben over zijn geld. Bij jongeren (18-24 jaar) ligt dit percentage nog hoger: 74%. Dit zou volgens ING komen doordat ze door mobiel bankieren anders met hun geld omgaan. Mobielbankierders controleren vaker hun saldo; 87% van de jongeren die mobiel bankieren checkt het saldo vaker.

Uit het onderzoek van ING blijkt ook dat Nederlanders voorop lopen in het gebruik van mobiel bankieren; 41% van de Nederlanders bankiert mobiel. De belangrijkste redenen om het niet te doen zijn: geen smartphone of tablet hebben (37%) of de veiligheid van mobiel bankieren niet vertrouwen (33%).

Lees ook: de mogelijkheden en veiligheid van mobiel bankieren

Bron: ING