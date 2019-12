Minister Dijsselbloem roept op tot meer eenduidigheid in beleid betaalpasfraude

Nieuws|De Consumentenbond stelde al eerder dat banken helder en eenduidig moeten zijn in hun productvoorwaarden over wanneer hun klanten aansprakelijk zijn voor fraude. Banken en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) beoordelen fraudegevallen nu namelijk niet eenduidig

De Consumentenbond heeft in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) Consumentenbond aandacht gevraagd voor deze verschillen. In het MOB is afgesproken om te onderzoeken in hoeverre de voorwaarden van de banken onderling verschillen. En of het nodig is dat de verschillende veiligheidsnormen, waaraan de klant zich bij bankieren dient te houden, qua inhoud en formulering beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Kamervragen

In antwoord op kamervragen geeft nu ook minister Dijsselbloem aan het wenselijk is dat gelijke gevallen zoveel mogelijk gelijk behandeld worden. De minister zal deze opvatting bij het MOB inbrengen en oproepen tot meer eenduidigheid in beleid. Ook stelt hij dat de bewijslast voor fraude bij online bankieren bij de bank ligt.

Eigen risico

Tot het moment van melding van het verlies, diefstal of misbruik van je bankpas heb je altijd een eigen risico van maximaal €150. Als je de veiligheidsvoorschriften van de bank niet voldoende naleeft, ben je volgens de bank 'grof nalatig' en dus aansprakelijk voor de totale schade. Dit kan de bank je bijvoorbeeld al verwijten als dieven je pincode heb hebben kunnen afkijken.

Antwoord minister Dijsselbloem op kamervragen

