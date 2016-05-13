Mistig beleid van banken bij overlijden

Ingrid Zuurmond Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:13 mei 2016
Een verklaring van erfrecht kost vaak een paar honderd euro. Banken vragen hier doorgaans niet om als het saldo op de rekening maximaal een ton is, als de echtgenoot of geregistreerde partner nog leeft en als de overledene geen testament had. Knab is strenger en eist vanaf €20.000 al een verklaring.
Verder gaan banken verschillend om met (complexe) situaties, bijvoorbeeld als er meerdere erfgenamen zijn. Zo is bij ASN Bank, SNS en RegioBank de verklaring in dat geval niet nodig bij saldo’s tot €4500. Andere banken, zoals ABN Amro en Rabobank, stellen weer dat hun beleid 'afhangt van de situatie'.
Lees meer:
Nieuws|16 juli 2026Rechter verplicht ING tot openheid over privacy bij betalen via Google Pay
Nieuws|15 januari 2026ING gedaagd om geheime afspraken met Google