Mistig beleid van banken bij overlijden

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht kost vaak een paar honderd euro. Banken vragen hier doorgaans niet om als het saldo op de rekening maximaal een ton is, als de echtgenoot of geregistreerde partner nog leeft en als de overledene geen testament had. Knab is strenger en eist vanaf €20.000 al een verklaring.

Verschillen in beleid

Verder gaan banken verschillend om met (complexe) situaties, bijvoorbeeld als er meerdere erfgenamen zijn. Zo is bij ASN Bank, SNS en RegioBank de verklaring in dat geval niet nodig bij saldo’s tot €4500. Andere banken, zoals ABN Amro en Rabobank, stellen weer dat hun beleid 'afhangt van de situatie'.



