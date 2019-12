Mobiel betalen met iDEAL

Het meest gebruikte betaalmiddel bij online-winkelen is iDEAL. Wie iets via zijn smartphone of tablet koopt, kan ook met iDEAL afrekenen, maar moet dan wel gebruik maken van zijn cardreader of TAN-codes. Bij Rabobank is dit nu niet meer nodig. Sinds eind juli was dit ook al bij Knab mogelijk. Afrekenen gaat via de mobiel bankieren app van de betreffende banken. Je hebt dus net als bij mobiel bankieren, alleen een mobiele pincode nodig.

Geen cardreader nodig

Knab-klanten kunnen zonder cardreader per dag maximaal €250 afrekenen via iDeal. Bankier je bij de Rabobank, dan kun je bij webwinkels waar je eerder iets besteld en betaald hebt zonder Random Reader (cardreader) afrekenen. Dit kan tot €1000 per week. Als je voor het eerst iets bij een webwinkel besteld, moet je de cardreader gebruiken. Als je liever helemaal zonder Random Reader betaalt, kun je dit sinds kort ook instellen via de Rabo Bankieren app. Dit kan tot een maximum van €250 per week en geldt ook voor gewone overboekingen via de app. Zo kun je bij Rabobank nu dus ook geld overmaken naar rekeningnummers waar je niet eerder geld naartoe hebt overgeboekt.

Bron: Knab, Rabobank