Nieuw telefoonnummer voor het blokkeren van betaalpassen

Als je bankpas kwijt of gestolen is, of is ingeslikt door de betaalautomaat, dan moet je dit zo snel mogelijk melden bij je bank. Tot het moment van melden ben je namelijk zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik.

Je kunt het verlies van je bankpas melden bij de Bankpassen Meldcentrale of je eigen bank (dit geldt voor ABN Amro, ING en Rabobank, voor de overige banken bel je de Bankpassen Meldcentrale). Handig dus om het nummer van de Bankpassen Meldcentrale of het noodnummer van ABN Amro, ING of Rabobank in je telefoon te zetten als je op vakantie gaat.

Vanaf maandag 14 april is het nummer van de Bankpassen Meldcentrale dat je vanuit het buitenland belt: + 31 (0)88- 3855372. Wijzig het nummer dus ook als het al in je telefoon stond. Het nummer dat je vanuit Nederland belt, blijft ongewijzigd (0800-0313).

Wie het oude nummer belt, wordt voorlopig nog wel gewezen op de wijziging.

