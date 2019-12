PSD2 in werking getreden

Nieuws|Op 19 februari is PSD2 in Nederland in werking getreden. PSD2 is een Europese richtlijn voor betaaldiensten. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat derde partijen toegang tot je betaalrekening kunnen krijgen, mits je daar toestemming voor geeft. De Consumentenbond opent een meldpunt voor misstanden en klachten rondom PSD2.

Na ruim een jaar uitstel is PSD2 in Nederland in werking getreden. Het doel van de PSD2 is meer concurrentie, innovatie en veiligheid in het betalingsverkeer. De Consumentenbond is voorstander van meer innovatie en concurrentie, maar maakt zich wel zorgen over de privacy en opent daarom een meldpunt voor misstanden en klachten.

Toegang tot de betaalrekening

Een van de belangrijkste veranderingen is dat banken gegevens over je bankrekening moeten delen met een derde partij, als jij die partij daar toestemming voor geeft. Maar de Consumentenbond maakt zich zorgen over hoe die toestemming tot stand komt.

De Consumentenbond pleit voor een ‘tweestaps-authenticatie': als een bedrijf bij de bank aanklopt met toestemming tot gebruik van klantgegevens, moet de bank daarop een dubbelcheck doen bij de consument om die toestemming te bevestigen.

De derde partijen die toegang kunnen krijgen, moeten wel een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) hebben. De eerste vergunningen worden op korte termijn verwacht.

Wat als iemand anders toestemming geeft?

De Consumentenbond ontving verschillende vragen van ongeruste consumenten die zich afvragen wat er met hun gegevens gebeurt als niet zij maar iemand anders toestemming heeft gegeven. Van de personen die toestemming geven ziet de derde partij namelijk ook aan wie is betaald en van wie betalingen zijn ontvangen, ook al geven die op hun beurt geen toestemming. In principe mag zo'n bedrijf die gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden (zoals advies of reclame) dan waarvoor de gebruiker toestemming heeft gegeven. Helaas is het niet mogelijk om je eigen betaalgegevens hiervoor af te schermen.

Informatie banken wisselt

Banken moet hun voorwaarden aanpassen en hun klanten daarover informeren. Maar daar gaan banken verschillend mee om. ASN Bank stuurde al haar klanten een mail, terwijl bijvoorbeeld bij ING het bericht alleen in de berichteninbox van internet of mobiel bankieren te vinden is. De Consumentenbond vindt dat banken en andere financiële instellingen hun klanten op een actieve wijze moet informeren over de veranderingen rondom PSD2.

Meldpunt

De Consumentenbond opent een meldpunt voor klachten en misstanden rondom PSD2: meldpuntpsd2@consumentenbond.nl

Hier kun je klachten en misstanden melden zoals:

Een bedrijf dat onduidelijk is over welke gegevens ze gebruiken en waarvoor.

Onduidelijkheden rondom de informatie van je bank over PSD2.

Lees ook: