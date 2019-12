Rabobank – Virtueel Kantoor

Eerste indruk|Bij enkele lokale Rabobanken is het mogelijk via een virtueel kantoor je bankzaken te regelen.

Kosten en veiligheid

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van het Virtuele Kantoor (anders dan je internetabonnement). In bepaalde gevallen kan het je zelfs een besparing opleveren (bijvoorbeeld benzine of parkeer- en/of telefoonkosten).

Veiligheid

De verbinding verloopt via een beveiligde https:// verbinding. Om te controleren of jij de rekeninghouder bent, worden enkele aanvullende controle vragen gesteld.

Wat vinden wij?

Het Virtuele Kantoor is een positieve ontwikkeling. Het bespaart je tijd en soms zelfs kosten. Het Virtueel Kantoor is echter niet voor iedereen geschikt. Als je geen internetverbinding hebt, kun je er geen gebruik van maken en sommige mensen willen liever een fysiek gesprek. Wij vinden dus niet dat het het kantoren netwerk geheel kan vervangen. Banken moeten voor iedereen bereikbaar zijn. Rabobank Den Haag heeft ons verzekerd dat dit ook niet de bedoeling is, 'echte' kantoren zullen ook blijven (hetzij in mindere mate). Hierdoor is het volgens ons een goede aanvulling op hun dienstverlening.

Wat is een virtueel kantoor?

Het Virtuele Kantoor is een vernieuwende manier om je bankzaken te regelen. Wij hebben het Virtueel Kantoor van Rabobank Den Haag een bezoekje gebracht om te kijken hoe het nu werkt.

Wat is het Virtuele Kantoor?

Door het Virtuele Kantoor is het mogelijk, vanuit huis je bankzaken te regelen. Je kunt er terecht met je vragen over betalen, sparen, lenen, hypotheken en algemene vragen. Zo kun je bijvoorbeeld een hypotheekadvies gesprek hebben, of gewoon een nieuw pasje aanvragen. Je hoeft daarvoor niet meer naar kantoor te gaan.

Voor wie is het?

Het Virtuele Kantoor is voorlopig alleen voor particulieren en later dit jaar ook voor zakelijke klanten. Nog niet alle Rabobanken bieden deze mogelijkheid aan. Het kan bijvoorbeeld al bij kantoor Graafschap Noord, Alkmaar, Zutphen en Den Haag. Steeds meer Rabobanken gaan deze mogelijkheid aanbieden. Je kunt op de site van je lokale Rabobank zien, of jouw Rabobank het ook al aanbiedt.

Hoe werkt het?

Op de site van je lokale Rabobank staat een link naar hun Virtuele Kantoor. Wanneer je daarop klikt, kun je in één oogopslag zien welke medewerk(st)ers online beschikbaar zijn. Eventueel kun je wachten tot de medewerker van je keuze weer 'vrij' is, of een afspraak maken voor een later tijdstip. De bankmedewerker kan in eerste instantie jou nog niet zien. Je moet toestemming geven, zodat hij of zij jou via je webcam kan zien. Zo kun je rechtstreeks met elkaar praten terwijl je elkaar ziet in minivensters. Het is daarnaast ook mogelijk met elkaar te chatten, sites te openen of bijvoorbeeld zaken te tekenen op een digitaal whiteboard. Het is nog niet overal mogelijk om dit te printen. Je kunt wél zelf een schermafdruk maken en op je computer opslaan om het later te printen.

Wat kun je er regelen?

Je kunt er terecht met je vragen die je ook in een gewoon kantoor zou stellen. Je kunt er ook nieuwe pakketten afsluiten/oversluiten, adviesgesprekken krijgen of bijvoorbeeld een nieuwe spaarrekening openen. Voor het afsluiten van enkele (complexe) producten zijn aanvullende eisen gesteld, waardoor je soms nog wel langs kantoor moet, of thuis documenten moet ondertekenen. Nieuwe klanten moeten zich overigens altijd eerst officieel bij een Rabobank legitimeren.

Geld overboeken is niet mogelijk, daarvoor moet je zelf inloggen in de internetbankieromgeving.

Openingstijden

De openingstijden wisselen per Rabobank. Het kantoor in Den Haag is geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 - 20.00 uur en op vrijdag van 8.00-18.00 uur. Andere Rabobanken hanteren soortgelijke openingstijden. Deze openingstijden worden waarschijnlijk in de toekomst verder uitgebreid.

Systeemvereisten

Om contact te krijgen met het virtueel kantoor moet je over een computer met internet beschikken. Het is het handigst wanneer je ook over een webcam en microfoon beschikt, maar dat is niet noodzakelijk.