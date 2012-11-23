Skimmen nog niet afgenomen

Waarom worden er dan toch nog steeds betaalpassen geskimd? Omdat criminelen de gegevens van je geskimde bankpas doorsluizen naar landen waar nog betaald wordt met de magneetstrip, zoals de Verenigde Staten.



Belgische banken hebben daarom collectief betaalpassen geblokkeerd voor betalen buiten Europa. Hierdoor is het aantal gevallen van skimming wél sterk gedaald. In Nederland blokkeerde Rabobank daarom per 1 juni alle bankpassen voor betalen buiten Europa. ABN Amro zal dit binnenkort ook doen.

Lees hier meer over skimming en wat je kunt doen op pinpasfraude te voorkomen.