Skimmen nog niet afgenomen

Nieuws|Sinds 1 januari 2012 betalen we in Europa niet meer met de magneetstrip, maar met de chip op de betaalpas. Hierdoor zou het aantal gevallen van skimming moet afnemen. Bij skimming kopiëren criminelen de magneetstrip van de bankpas, kijken de pincode af en halen vervolgens je rekening leeg.

Waarom worden er dan toch nog steeds betaalpassen geskimd? Omdat criminelen de gegevens van je geskimde bankpas doorsluizen naar landen waar nog betaald wordt met de magneetstrip, zoals de Verenigde Staten.



Belgische banken hebben daarom collectief betaalpassen geblokkeerd voor betalen buiten Europa. Hierdoor is het aantal gevallen van skimming wél sterk gedaald. In Nederland blokkeerde Rabobank daarom per 1 juni alle bankpassen voor betalen buiten Europa. ABN Amro zal dit binnenkort ook doen.

Lees hier meer over skimming en wat je kunt doen op pinpasfraude te voorkomen.