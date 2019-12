Vakanties duurder dan werkgever betaalt

Aan vakanties gaven Nederlandse huishoudens vorig jaar gemiddeld €2000 uit. Het gemiddelde vakantiegeld is €2300, maar daar moet nog wel de belasting vanaf. Bij anderhalfverdieners zal dat vaak wel lukken. Een huishouden dat anderhalf keer modaal ( €50.000) verdient, ontvangt netto €2100 aan vakantiegeld. Maar niet iedereen kan met zijn vakantiegeld de vakantie betalen.

Vakantiegeld gaat vooral op aan vakantie, zo geven respondenten aan. Voor vier op de tien (40%) is vakantie de belangrijkste bestemming van het vakantiegeld. Voor bijna een kwart (23%) zijn dat andere uitgaven, denk aan een computer of nieuw meubilair. Een groep van 19% spekt vooral de spaarrekening, terwijl 17% ervoor kiest om er schulden mee af te lossen.

In een keer

De meeste mensen ontvangen hun vakantiegeld in één keer in mei. Het zou voordeliger zijn als het in maandelijkse porties kwam: het geld is dan eerder beschikbaar en als je het opzij zet dan levert het ook nog rente op. Toch is die vrijheid niet populair. Ruim 8 op de 10 (84%) ondervraagden heeft het liefst één keer per jaar het hele bedrag.

Dat consumenten hier voor kiezen en het voordeel laten liggen, heeft te maken met zelfbescherming. Uit de gedragseconomie weten we dat consumenten soms methoden zoeken om hun discipline te vergroten. Als je er in de tussentijd niet aan kunt komen, dan kun je ook niet in de verleiding komen het geld eerder uit te geven.