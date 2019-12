Home

Koopadvies Vrouw beslist over vakantiegeld Nieuws|Vrouwen zijn de baas in huis als het gaat om de gebruikelijke uitgaven. Ook wat betreft de besteding van het vakantiegeld hebben zij de dikste vinger in de pap. Dat blijkt uit een peiling van het Economisch Bureau van ING onder gemiddeld ruim 60 000 mensen. Ingrid Zuurmond , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:1 juni 2011

Dat is opvallend omdat mannen nog altijd het meeste geld in het laatje brengen. Dat komt omdat mannen vaak een paar jaar ouder zijn en dus verder in hun carrière. Vrouwen werken ook vaak minder vanwege de zorg voor kinderen. Nederlandse mannen krijgen bovendien gemiddeld nog altijd meer betaald voor hetzelfde werk dan hun vrouwelijke collega's. Over grote financiële besluiten en plannen op de langere termijn beslissen mannen wel graag mee.