Eerste indruk|Van de Amazon Ring Video Doorbell bekeken we versie 3. Hij is wel iets verbeterd maar versie 2 is ook bruikbaar en veel goedkoper.

Conclusie: voorganger is goedkoper

Met de Ring Video Doorbell 3 introduceert Amazon een deurbel die op enkele punten weer net iets beter is dan de Doorbell 2. Maar dat model was al best goed en verkrijgbaar voor een veel lagere prijs (€100 tot €130). Voor de meesten is de Ring Video Doorbell 2 een betere deal.

Wil je camerabeelden terug kunnen kijken op de Doorbell 3 dan is een opslag-abonnement noodzakelijk. Op zijn concurrent, de Google Nest Hello, kan terugkijken tot 3 uur terug zonder abonnement.

Zie voor een uitgebreide vergelijking de test videodeurbellen.

Aansluiten is simpel

De Doorbell 3 heeft een eigen accu waardoor je hem makkelijk kunt aansluiten. De accu is ook een uitkomst als er helemaal geen stroomvoorziening bij je deur is.

De accu houdt het zo’n 2 weken vol. Daarna moet hij zo’n 5 tot 10 uur aan de lader. Tijdens het laden kan je geen gebruik maken van de bel, tenzij je voor €25 een tweede accu aanschaft.

Natuurlijk kun je de deurbel ook aansluiten op een losse voeding. Met een beetje geluk kun je de bedrading van je huidige (klassieke) deurbel gebruiken.

Op de plek waar je hem buiten op de muur schroeft moet wel goede wifi-ontvangst zijn. Kijk dus vóór je de videodeurbel koopt of je wifi buiten wel voldoende wifistreepjes levert op je telefoonscherm.

Vergeet hem niet op te laden

Als de accu bijna leeg is krijg je daar een aantal keer bericht over via de app en per mail. Het slimst is dan om de accu op te laden op een moment dat je geen bezoek verwacht.

Helaas krijg je geen melding meer op het moment dat je accu helemaal leeg is. Wacht je te lang met opladen dan kan het gebeuren dat je bel niets meer doet.

Aanbel-alert komt vertraagd binnen

Het kan even duren voordat je op de telefoon een oproepje ziet van iemand die aanbelt. Je ontvangt een berichtje binnen enkele seconden tot wel 20 seconden aan toe. Dat lijkt heel lang, maar aanbellende personen zijn wel gewend even te wachten. Op onze test-iPhone zien we in de app geen foto van de aanbeller. Maar via een klik op een link openen we wel een videoverbinding.

Op de Video Doorbell 3 zit een speaker zodat je de aanbeller direct iets kunt melden. Bijvoorbeeld “Zet het pakje maar achter de bloembak”. Handig als je niet thuis bent.

Beeldkwaliteit is goed

Op de beeldkwaliteit valt weinig op te merken. Die is prima, net als de kijkhoek. Hij pakt zo’n 160 graden (bijna een halve cirkel dus). Dat gold voor de voorgaande modellen ook al. Ook de nachtbeelden zien er prima uit. Binnen een meter of 3 afstand zijn de gezichten redelijk herkenbaar.

Benieuwd naar de beeldkwaliteit van diverse videodeurbellen? Zie de test videodeurbellen.

Extra bewegingssensor

Nieuw op de Doorbell 3 is dat hij een tweede bewegingssensor heeft. Hij slaat alleen op op bewegingen in een straal van enkele meters. Erg handig als je niet wil dat hij aanslaat op bijvoorbeeld voorbij rijdende auto’s in de verte. In de app stel je in of je hier gebruik van wilt maken.

Videobuffer op Pro-model

Alleen de beeldfragmenten waarop de Ring een beweging detecteert, of direct na het indrukken van de bel, slaat hij op. Wat daar vóór gebeurde mis je. De grote broer van de Ring 3 houdt daarom standaard een buffer van 4 seconden beeld vast (wel in zwartwit). Die plakt hij voor de opnames. Deze Amazon Doorbell 3 Pro kost €30 meer dan het gewone model.

Zonder abonnement kun je niet terugkijken

Als je de beelden van de bel later wil kunnen terugkijken, moet je bij Amazon een opslagabonnement afsluiten. Dit kost €3,- per maand of €30,- per jaar. Dat is een redelijk bedrag voor dit soort opslag. De eerste 30 dagen zijn gratis. Mensen die zelf een opslagvoorziening hebben kunnen die helaas niet gebruiken.

Als je de bel alleen gebruikt om te weten wie er voor je deur staat kan dit zonder abonnement. Je hebt wel een abonnement nodig als hem als bewakingscamera wil gebruiken.

Wil je geen abonnement afsluiten dan ben je bij de concurrent Google Nest Hello beter uit. Met die deurbel kun je 3 uur terugkijken zonder abonnement, zij het met een lage beeldkwaliteit.

Amazon pakt privacyproblemen aan

De Ring Video Doorbell is recent negatief in het nieuw geweest door privacyproblemen. Zo bleek de Ring-app stiekem met advertentiebedrijven te communiceren. Ook hebben Amazonmedewerkers zonder aanleiding camerabeelden bekeken.

Amazon reageerde door de meekijkers te ontslaan en reclamekoppelingen uit de apps te halen. Ook voerde het enkele verbeteringen in de beveiliging door. Zo is er tweestapsverificatie toegevoegd. Vreemden kunnen minder makkelijk Ring-camera’s en -deurbellen overnemen.

5 GHz-wifi

De Video Doorbell 3 kan naast de klassieke 2,4 GHz-band ook de veel snellere 5 GHz wififrequentie gebruiken. Het nadeel van 5 GHz is dat deze hogere frequentie moeilijk door muren gaat. Buiten je huis is 5 GHz waarschijnlijk niet beschikbaar.

Lees ook: