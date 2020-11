Conclusie: aardige budgetcamera, wel lastig aan de praat te krijgen

Met de ‘LSC Smart Connect indoor IP-camera’ van de Action haal je bepaald geen topcamera in huis. De beeldkwaliteit is matig. Het geluid vanuit de geïntegreerde speaker en microfoon is niet om aan te horen. Maar wil je en seintje krijgen van een indringer in huis? Dan kan het een bruikbare beveiligingscamera zijn.

De kijkhoek is met 115 graden best groot (hij filmt veel). Je herkent lastig wie er precies door je huis loopt.

Bijzonder is dat hij kan communiceren met andere apparaten van LSC Smart Connect. Dat is het smart home huismerk van de Action. Zo kan de camera bij een waargenomen beweging de slimme lampen van hetzelfde merk in huis inschakelen.

De installatie gaat moeizaam. Dat ligt vooral aan het feit dat alle apparaatjes van Action-huismerk LSC Smart Connect alleen met 2,4 GHz-wifi werken. Bij veel mensen geeft dit gedoe. Zij moeten iets in hun wifinetwerk aanpassen.

In onze test beveiligingscamera’s vind je veel camera’s die beter presteren. De camera’s van Arlo, Eufy en Nest hebben niet de wifiproblemen zoals hiervoor beschreven.

Nachtzicht

De beveiligingscamera van de Action heeft enkele mogelijkheden die véél duurdere camera’s ook hebben. Zoals nachtzicht. Dankzij infrarood lampjes rond de lens kan hij mensen filmen die door een donkere ruimte lopen. Het resultaat is een spookachtige zwart-witopname.

Speaker

In theorie handig is dat hij geluid kan weergeven via een interne speaker. Je spreekt iets in via de app van de camera en het klinkt uit de camera. Het geluid uit dit cameraatje is helaas niet om aan te horen. De indringer (of huisgenoot) zal nauwelijks horen wat je zegt.

Wifigedoe

De installatie heeft wel wat voeten in aarde. De camera kan niet met een ethernetkabel aan internet, het moet via wifi. Het wifi uit moderne modems werkt op een mix van 2,4 en 5 GHz wifi. En daar werkt het apparaat niet mee samen.

In dat geval moet je jouw wifinetwerk aanpassen en dat vergt technische skills. In de eerste indruk van de smart home accessoires van de Action tipten we al dat je een ‘gastnetwerk’ kunt aanmaken in je modem. Dat gastnetwerk kun je instellen op 2,4 GHz. En daarmee werkt de camera wel goed.

Installatie camera

Als de wifi eenmaal in orde is gaat de installatie soepel. Je installeert de LSC Smart Connect app op je telefoon waarin je een account met wachtwoord moet aanmaken.

In de app geef je aan dat je een nieuw apparaat wilt installeren. Uit het lijstje met ‘security’ apparaten kies je de ‘Indoor camera’. Hierna start een wizard die je door de installatie loodst.

Instellen alarm

In het cameramenu van de app kun je kiezen voor het instellen van het bewegingsalarm. Hierna krijg je telkens een melding op je telefoon als er beweging voor de camera is, of als hij een geluid opvangt. Je kunt het live videobeeld van de camera bekijken om te checken wat er aan de hand is.

In de app kun je handig instellen dat de camera alarmmeldingen alleen op bepaalde tijdstippen aan je moet verzenden.

Elke alarmmelding over een beweging voor de camera is zonder foto of video. Veel andere beveiligingscamera’s sturen die wel mee. Zie de test beveiligingscamera’s.

Beeldopslag

Een video opnemen van een indringer lukt alleen als je een micro-sd-kaartje in de camera hebt gestoken. Deze geheugenkaart is niet meegeleverd. Hij kost zo’n €10.

Kijkhoek

De kijkhoek is met 110 graden best fors. Je ziet veel van de ruimte die je filmt.

De beeldresolutie is Full-HD: 1920x1080 pixels. Dat is behoorlijk scherp. De beeldkwaliteit is echter matig tot slecht door de videocompressie en de kwaliteit van de lens.

Communicatie met slimme lampen

Interessant is de mogelijkheid slimme lampen van hetzelfde merk in te schakelen als de camera een beweging registreert. Je regelt dit in de LSC Smart Connect-app. Zo komt de insluiper goed uitgelicht in beeld.

Veiligheid en privacy

De installatie van de camera maakt een veilige indruk. Je moet wel zelf een goed wachtwoord kiezen. We hebben niet gekeken naar technische kwetsbaarheden als de camera eenmaal in gebruik is.

Voor mensen die op hun privacy gesteld zijn is de camera geen aanrader. De camera werkt met de software en de clouddienst van het Chinese bedrijf Tuya. Tuya kan in principe volgen wat gebruikers doen met de miljoenen apparaten die met de Tuya software werken.

In de privacyverklaring bij de camera staat een opmerkelijke zin: ‘This policy is formulated in accordance with the laws of the People's Republic of China and shall be governed by the laws of the People's Republic of China.’ De Chinese wet wordt dus gerespecteerd. Dat is voor wat betreft de privacy enigszins verontrustend voor Europese gebruikers.