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SmartwaresC923IP

  • Soort:  Buitencamera
  • Maximale resolutie video:  1280x720 pixels
  • Beeldhoek volgens fabrikant:  60° (Horizontal)

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Testresultaat

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Testoordeel
Ingebruikname en gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Bewegingsdetectie en notificaties
Aandacht voor veiligheid en privacy
Geluidskwaliteit

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Pluspunten

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Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Test 2019: De waterbestendige Smartwares C923IP kun je met 2 verschillende apps gebruiken. Wij testten hem met de Smartwares Cameras app. Smartwares raadt aan om hem met de Homewizard Cameras app te gebruiken, maar die hebben we niet getest. Smartwares heeft geen cloudopslag: je kunt beelden opslaan op een sd kaart (los kopen) of in de smartphone app. De geluidloze video’s worden opgenomen in slowmotion en zijn in de app lastig terug te vinden, want het overzicht toont geen previews. Bewegingsdetectie werkt niet goed als je de standaardinstelling laat staan en detectiezones zijn niet instelbaar. De beeldhoek is heel klein en het livebeeld is niet zo scherp, maar heeft wel goed contrast. Bij minder licht schakelt de camera al snel naar infraroodbeeld. Dat is te licht: details verdwijnen in de lichtste delen van het beeld.

Samenvatting

Soort
Buitencamera
Maximale resolutie video
1280x720 pixels
Beeldhoek volgens fabrikant
60° (Horizontal)
Beeldhoek horizontaal
52 ˚
Beeldhoek verticaal
27 ˚
Voeding van camera
Netsnoer

Prijzen