Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De waterbestendige Smartwares C923IP kun je met 2 verschillende apps gebruiken. Wij testten hem met de Smartwares Cameras app. Na de test raadt Smartwares ons aan om hem met de Homewizard Cameras app te gebruiken. Dat hadden ze tijdens de installatieprocedure moeten doen: hoe moet je dat anders weten als gewone consument? Smartwares heeft geen cloudopslag: je kunt beelden opslaan op een sd kaart (los kopen) of in de smartphone app. De geluidloze video’s worden opgenomen in slowmotion en zijn in de app lastig terug te vinden, want het overzicht toont geen previews. Bewegingsdetectie werkt niet goed als je de standaardinstelling laat staan en detectiezones zijn niet instelbaar. De beeldhoek is heel klein en het livebeeld is niet zo scherp, maar heeft wel goed contrast. Bij minder licht schakelt de camera al snel naar infraroodbeeld. Dat is te licht: details verdwijnen in de lichtste delen van het beeld.