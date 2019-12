Philips vacuümblender

Conclusie

De smoothies uit de Philips HR3756/00 Vacuümblender zijn helderder en lichter van kleur dan de smoothies uit gewone blenders. Een teken dat ze door het vacuümproces inderdaad minder oxideren, dus dat de vitamine C beter behouden blijft. Maar voor mineralen en andere vitaminen is het lastiger te zeggen wat het voordeel is van vacuümblenden. En het is een prijzig apparaat, zeker als je kijkt naar de middelmatige kwaliteit van de smoothies. Er zijn betere blenders die een stuk goedkoper zijn.

De belofte van Philips

Volgens Philips voorkomt de vacuümtechniek in de Philips HR3756/00 Vacuümblender oxidatie. Hierdoor blijven smoothies langer vers en blijven vitaminen en mineralen beter behouden. Philips claimt dat smoothies 'de hele dag vers en helderder van kleur’ blijven.

Minder vitaminen door oxidatie

De voedselchemicus die wij het vroegen ziet wel heil in de vacuümtechnologie: ‘Als je fruit in de blender doet kan er bruinverkleuring optreden door oxidatie. Dit komt door een enzym dat zuurstof nodig heeft en daarbij vitamine C consumeert. Je vertraagt dit proces door de smoothie vacuüm te maken.’

In het lab

Onze onderzoekers zagen bij het testen van verschillende blenders inderdaad dat de vacuümsmoothies helderder en lichter van kleur waren dan de smoothies uit gewone blenders.

De vacuümsmoothies waren dus inderdaad minder geoxideerd. Voor vitamine C lijkt het principe dus te werken. Maar voor andere vitaminen en mineralen is het lastiger te bewijzen of ze behouden blijven door het vacuümproces.

Maakt hij goede smoothies?

In de test scoort de Philps vacuümblender middelmatig. Voor een product met een adviesprijs van €270 is dat teleurstellend. Eén nadeel is dat hij door het vacuümzuigen heel lang doet over smoothies maken. De beste blender uit onze test heb je al vanaf €70. Dus of dat beetje extra vitamine C de aanchaf van zo'n prijzige blender waard is? Je kunt ook een extra stukje fruit eten.

Lees ook: