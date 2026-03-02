Om welke blender gaat het?

Het gaat om de oplaadbare blender van het merk Ambiano, model PC552. Verkocht vanaf 3 januari 2026 bij Aldi.

Productnummers:

4068706793349 (variant blauw)

4068706793356 (variant groen)

4068706793332 (variant grijs)

Wat is er aan de hand?

De batterij van de blender kan kortsluiting veroorzaken en oververhitten. Hierdoor is er kans op brandgevaar. Gebruik de blender niet meer.

Geld terug

Je kunt de blender terugbrengen naar een Aldi bij jou in de buurt. Je krijgt je aankoopbedrag terug. Een bon is hiervoor niet nodig.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de klantenservice van Aldi.