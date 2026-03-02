icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Veiligheidswaarschuwing: oplaadbare blender van Ambiano

Nieuws
|
Aldi roept de oplaadbare blender van het merk Ambiano terug. De batterij kan kortsluiting veroorzaken en oververhit raken. Hierdoor is er kans op brandgevaar.
Merel Jaarsvelt rond 700x700

Merel van Jaarsvelt   Expert blendersGepubliceerd op:2 maart 2026

Veiligheidswaarschuwing oplaadbare blender van Ambiano 1200x800

Om welke blender gaat het?

Het gaat om de oplaadbare blender van het merk Ambiano, model PC552. Verkocht vanaf 3 januari 2026 bij Aldi.

Productnummers:

  • 4068706793349 (variant blauw)
  • 4068706793356 (variant groen)
  • 4068706793332 (variant grijs)

Wat is er aan de hand?

De batterij van de blender kan kortsluiting veroorzaken en oververhitten. Hierdoor is er kans op brandgevaar. Gebruik de blender niet meer.

Geld terug

Je kunt de blender terugbrengen naar een Aldi bij jou in de buurt. Je krijgt je aankoopbedrag terug. Een bon is hiervoor niet nodig.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de klantenservice van Aldi.

 

