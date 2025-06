Bruiswatermachines getest

De bruiswatermakers die wij testen zijn verplaatsbare apparaten die je voor gebruik op het aanrecht zet en daarna weer makkelijk opbergt in je keukenkast. Er is altijd minstens 1 waterfles bijgeleverd die je aan de bruiswatermachine koppelt.

Bijna alle bruiswatermachines werken met een metalen cilinder met 425 gram CO2 onder druk. Deze cilinder is al of niet meegeleverd. Daarmee maak je gemiddeld 60 liter bruiswater. Als deze cilinder leeg is ruil je hem tegen betaling om voor een volle.

Bruiswatermachine kopen

Koop je een bruiswatermachine van Aarke, Mysoda, Philips, SodaStream of Brita? Of is de bruiswatermaker die je in de aanbieding zag een goede? Maak de juiste keuze door bij ons bruiswatermachines te vergelijken voordat je koopt.

Bruiswatermachines vergelijken

Je vergelijkt de bruiswatermakers op materiaal van de behuizing en materiaal van de kan, afhankelijk van je wensen. Vergelijk de bruiswatermachines op de punten die jij belangrijk vindt. Zo vind je de bruiswatermachine die goed bij jou past.