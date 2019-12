Helft geteste campingbedjes gaat kapot

Nieuws|We hebben 12 campingbedjes uitgebreid in ons lab getest. Maar liefst de helft is op 1 of meer onderdelen kapot gegaan. Ook voldoen sommige bedjes niet aan de veiligheidsnormen. Vooral de bodemverhoger en een extra matras leveren problemen op. Het goede nieuws: een goed bedje hoeft niet duur te zijn.

Van de 12 bedjes overleefden er 2 de test niet: bij de 1 brak het uitklapmechanisme en bij de ander knapte het mechanisme dat het frame uitgevouwen moet houden. Een ander bedje was erg gemakkelijk in te duwen.

Bodemverhoger: extra risico's

Een bodemverhoger, die bij de luxere varianten vaak is inbegrepen, levert extra veiligheidsrisico’s op. 4 van de 7 verhogers in onze test zijn met een rits rondom vast te zetten. Dit voldoet niet aan de veiligheidseisen, want er moet een gereedschap aan te pas komen om het vast te zetten of het moet een sluitmechanisme hebben dat bijvoorbeeld 2 aparte handelingen vereist.

Bovendien ging de bodemverhoger bij 4 bedjes kapot toen we er druk op uitoefenden. Buizen scheurden door de stof heen of de stof scheurde bij de naad.

De trekkers van ritsen gingen bij 2 bedjes kapot, wat inslikgevaar oplevert. En de hoeken van sommige bedjes zijn bekleed met stof waar een kindje achter kan blijven haken met zijn kleding.

Extra matras? Liever niet

Veel ouders vinden de bijgeleverde matras te dun, ook al is deze dik genoeg voor een baby. Zo’n extra matras neemt ook risico’s met zich mee. Ook hier begaven een paar ritstrekkers het.

Bovendien kunnen kinderen tussen de 2 matrassen in komen, of met hun gezicht in het (vaak zachte) extra matras liggen, met risico op verstikking. Wij raden het gebruik van zo’n extra matras dan ook af.

Tot slot waren de veiligheidswaarschuwingen en/of de handleiding niet altijd volledig of duidelijk.

De test

Ouders en experts gebruikten en beoordeelden de bedjes. Daarnaast lieten we de bedjes ‘technisch’ testen: machinaal, en door een aantal handelingen herhaaldelijk uit te voeren. Ook bekeken we hoe het met de veiligheid gesteld is.

