SiemensCM585AGS1
- Soort: Inbouw
- Vermogen magnetron: 900 watt
- Inhoud: 44 liter
€ 622,-6 winkels
Laagste prijzen
Testresultaat
Ook toegang tot deze test?
Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid, start 3 maanden gratis en vergelijk producten op alle testoordelen.
Testoordeel
Gelijkmatig opwarmen
Ontdooien
Heteluchtfunctie (oven)
Combistand: ontdooien en bakken tegelijk
Diepvriespizza bakken
Grillen
Stoomkoken
Snelheid van opwarmen
Gebruiksgemak
Ook toegang tot deze test?Start nu 3 maanden gratis
Pluspunten
Minpunten
Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De Siemens CM585AGS1 is een inbouwcombimagnetron met magnetron met oven en grill (combi). De inhoud die is opgegeven door de fabrikant is 44 liter. Wij meten ook de daadwerkelijk bruikbare inhoud, zie daarvoor de samenvatting hier direct onder. De maximale diameter voor bord of ovenschaal is 41,7 cm. Magnetronvermogen is 906 watt.
Samenvatting
- Soort
- Inbouw
- Vermogen magnetron
- 900 watt
- Inhoud
- 44 liter
- Bruikbare inhoud
- 38,6 liter
- Vermogen heteluchtoven
- Onbekend watt
- Maximale oventemperatuur
- 230 graden
- Soort combi
- Magnetron
- Functies (magnetron, oven, grill)
- magnetron met oven en grill (combi)
- Barcode (EAN)
- 4242003960493
- Fabrikantcode (MPN-SKU)
- CM585AGS1