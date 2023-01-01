icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud
Toon alle producten

SiemensCM585AGS1

  • Soort:  Inbouw
  • Vermogen magnetron:  900 watt
  • Inhoud:  44 liter
Bekijk alle specificaties

€ 622,-

6 winkels

Laagste prijzen

  •  
  •  
  •  
Bekijk alle 6 winkels

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid, start 3 maanden gratis en vergelijk producten op alle testoordelen.

Testoordeel
Gelijkmatig opwarmen
Ontdooien
Heteluchtfunctie (oven)
Combistand: ontdooien en bakken tegelijk
Diepvriespizza bakken
Grillen
Stoomkoken
Snelheid van opwarmen
Gebruiksgemak
Bekijk alles

Ook toegang tot deze test?

Start nu 3 maanden gratis
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens CM585AGS1 is een inbouwcombimagnetron met magnetron met oven en grill (combi). De inhoud die is opgegeven door de fabrikant is 44 liter. Wij meten ook de daadwerkelijk bruikbare inhoud, zie daarvoor de samenvatting hier direct onder. De maximale diameter voor bord of ovenschaal is 41,7 cm. Magnetronvermogen is 906 watt.

Samenvatting

Soort
Inbouw
Vermogen magnetron
900 watt
Inhoud
44 liter
Bruikbare inhoud
38,6 liter
Vermogen heteluchtoven
Onbekend watt
Maximale oventemperatuur
230 graden
Soort combi
Magnetron
Functies (magnetron, oven, grill)
magnetron met oven en grill (combi)
Barcode (EAN)
4242003960493
Fabrikantcode (MPN-SKU)
CM585AGS1

Prijzen