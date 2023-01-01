icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
SMEGSO4301M1N

  • Soort:  Inbouw
  • Vermogen magnetron:  800 watt
  • Inhoud:  50 liter
Testresultaat

Testoordeel
Gelijkmatig opwarmen
Ontdooien
Heteluchtfunctie (oven)
Combistand: ontdooien en bakken tegelijk
Diepvriespizza bakken
Grillen
Stoomkoken
Snelheid van opwarmen
Gebruiksgemak
Specificaties

De SO4301M1N van SMEG is een inbouwcombimagnetron met magnetron met oven en grill (combi). Het heeft een opgegeven inhoud van 50 liter. Wij meten ook de daadwerkelijk bruikbare inhoud, zie daarvoor de samenvatting hier direct onder. De maximale diameter voor bord of ovenschaal is 39,6 cm. Magnetronvermogen is 698 watt.

Samenvatting

Soort
Inbouw
Vermogen magnetron
800 watt
Inhoud
50 liter
Bruikbare inhoud
38,2 liter
Vermogen heteluchtoven
Onbekend watt
Maximale oventemperatuur
250 graden
Soort combi
Oven
Functies (magnetron, oven, grill)
magnetron met oven en grill (combi)
Barcode (EAN)
8017709352523
Fabrikantcode (MPN-SKU)
SO4301M1N

Prijzen