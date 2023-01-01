SMEGSO4301M1N
- Soort: Inbouw
- Vermogen magnetron: 800 watt
- Inhoud: 50 liter
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De SO4301M1N van SMEG is een inbouwcombimagnetron met magnetron met oven en grill (combi). Het heeft een opgegeven inhoud van 50 liter. Wij meten ook de daadwerkelijk bruikbare inhoud, zie daarvoor de samenvatting hier direct onder. De maximale diameter voor bord of ovenschaal is 39,6 cm. Magnetronvermogen is 698 watt.
