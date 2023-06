Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Naim Audio Mu-su Qb 2nd Gen is een draadloze speaker zonder accu en is bedoeld voor thuis. Het is een grote speaker. Bij een kleine speaker vervormt het geluid eerder op hogere volumes dan bij een grote speaker. De speaker ondersteunt zowel bluetooth als wifi en heeft een ethernetpoort voor een bekabelde verbinding. Je kunt hem niet met je stem bedienen via een virtuele assistent. Handig is de ondersteuning voor Airplay 2 en Spotify Connect voor het draadloos streamen van je muziek. Ook heeft de speaker een ingebouwde Chromecast. Verder heeft deze speaker een lijningang zodat je hem ook met een draad kunt gebruiken. Er is een app beschikbaar waarmee je afspeelfuncties kunt regelen.Je kunt er ook je smartphone mee opladen via de USB-aansluiting.