Nieuw energielabel: strenger maar duidelijker

Welke productgroepen?

Vanaf maart 2021 zijn de nieuwe energielabels verplicht voor:

Vaatwassers

Wasmachines en wasdroogcombinaties

Koel-vrieskasten (inclusief wijnkoelingen)

Beeldschermen (inclusief televisies)

Vanaf september 2021 komen daar lampen bij. De bedoeling is dat in 2025 vrijwel alle andere productgroepen volgen.

Wat verandert op het energielabel?

De schaal verandert

De schaal verandert in 'A tot G' omdat de huidige schaal (A+++ tot D) geen goede informatie meer biedt. Veel producten krijgen het label A+++, daarom wordt het energieverbruik opnieuw ingeschaald.

Klasse A blijft ‘leeg’

Om ruimte te reserveren voor nieuwe, zeer zuinige producten, blijft de zuinigste klasse (A) zoveel mogelijk leeg. Producten die een 'B' scoren, kunnen dus zuiniger zijn dan een product dat nu label A+++ heeft.

Nieuwe iconen voor prestaties

De nieuwe labels krijgen nieuwe, duidelijke iconen die iets vertellen over de prestaties. Bij vaatwassers en wasmachines, wordt het jaarlijks energieverbruik vervangen door energieverbruik per 100 wasbeurten. Bij beeldschermen in 1000 kijkuren. Ook wordt het aantal decibel weergegeven in geluidsklasses.

QR-code naar productdatabase

Op de labels staat een QR-code. Vanaf maart 2021 kun je via de code gedetailleerde informatie over het product vinden.

Wat betekent dit voor consumenten?

Duidelijkere energielabels

Met de nieuwe energielabels kun je apparaten beter vergelijken. Ze zijn duidelijker en realistisch.

Vergelijk het oude label niet met het nieuwe

Je hoeft niet te schrikken als het zuinige A+++ product dat je net hebt gekocht op een nieuw label slechts een D krijgt. Toch is het product niet minder energiezuinig. Het is precies hetzelfde, alleen een paar dingen zijn anders:

Het energieverbruik wordt strenger beoordeeld en komt in een lagere energieklasse.

Soms is de methode om energieverbruik te berekenen aangepast zodat deze beter aansluit op de gebruikssituatie.

Productaanbod verandert

Een nieuw label verandert de markt. Fabrikanten introduceren nieuwe modellen en oude modellen raken uitverkocht. Hoe groter de aanpassing, hoe groter de verandering in de winkels. Bij wasmachines is de verandering het grootst, omdat producenten producten aanpassen.

Dubbele labels van november 2020 tot maart 2021

Fabrikanten moeten vanaf november beide labels toevoegen aan nieuwe producten. Het nieuwe label zit in de verpakking en winkeliers tonen nog de oude energielabels. En vanaf maart zie je in de winkels ook nieuwe labels. Producten met het oude label mogen dan nog worden uitverkocht.