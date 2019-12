Barnes & Noble Nook GlowLight: gebruiksvriendelijke e-reader met verlichting

Nieuws|De Nook GlowLight is een van de meest gebruiksvriendelijke e-readers op de markt, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Dat maakt deze e-reader uitermate geschikt als alternatief voor de Amazon Kindle Paperwhite, waarop geen boeken in het epub-formaat gelezen kunnen worden. De Nook GlowLight toont namelijk wél epub’s, het meest verkochte e-book-formaat in de Nederlandse e-boekwinkels.

De Barnes & Noble Nook GlowLight is een e-reader met een 6 inch e-ink-scherm en weegt 174 gram. Tot zover niets bijzonders. De Nook GlowLight blinkt echter uit in gebruiksgemak, zowel van de e-reader zelf als van het menu. Het materiaal van de Nook GlowLight voelt aangenaam aan, en hij ligt superfijn in de hand door de afgeronde hoeken. Het scherm is scherp en heeft ingebouwde verlichting. De schermverlichting is mooi gelijkmatig, maar wel een beetje blauwig. De bediening is zeer intuïtief en de e-reader reageert snel. Het aanpassen van leesinstellingen zoals lettergrootte, regelafstand en marges werkt zeer simpel.

Toch kleven er ook nadelen aan deze fijne e-reader. Epub's en pdf's toont hij prima, maar bij andere bestandsformaten laat hij het afweten. Het menu is niet in het Nederlands. En in Nederlandse webwinkels is de Barnes & Noble Nook GlowLight nogal lastig te vinden, maar de zoektocht is de moeite waard.

De grootste concurrenten van de Barnes & Noble Nook GlowLight zijn de Amazon Kindle Paperwhite en de Kobo Glo, die ook door de Consumentenbond getest zijn. De Kindle onderscheidt zich van de Nook door het uitstekende scherm. De Kobo Glo ondersteunt meer verschillende bestandsformaten dan de Nook GlowLight.

Bekijk de volledige testresultaten van de Barnes & Noble Nook GlowLight en vergelijk deze e-reader met andere e-readers zoals de Amazon Kindle Paperwhite en de Kobo Glo. Lees ook de kooptips over e-readers.