Review Amazon Kindle Paperwhite

Amazon Kindle Paperwhite: review

De Kindle Paperwhite van Amazon is een van de beste e-readers in onze test. Amazon vernieuwt de Paperwhite meestal 1 keer per jaar; het gaat dan om kleine aanpassingen en verbeteringen. Bij de recentste Paperwhite is de belangrijkste vernieuwing de hogere schermresolutie. Dat zou moeten zorgen voor een nog betere leeservaring. We gebruikten een paar dagen een testexemplaar van Amazon en vonden ook deze e-reader weer erg goed. Uit de testresultaten die later volgen moet blijken of hij zijn voorganger kan overtreffen.

Conclusie

De Kindle Paperwhite is een prima e-reader die waarschijnlijk weer hoge ogen gaat gooien in onze test. Het scherm is scherper dan dat van de Kindle Paperwhite uit 2014 en de achtergrondverlichting is wat warmer van kleur.



Een groot nadeel is dat je met deze e-reader geen andere boeken kunt lezen dan die van Amazon. Je bent gebonden aan Amazon's boekenwinkel. Op de andere e-readers uit onze test kun je epub-boeken lezen en heb je veel meer keuze uit online boekenwinkels.

Uiterlijk en vorm

De Kindle Paperwhite onderscheidt zich qua uiterlijk amper van zijn voorgangers. Inmiddels lijkt Amazon de 'eindversie' van de Paperwhite wel gemaakt te hebben. Daar is niets mis mee, want ook deze Paperwhite ligt goed in de hand. Hoewel hij met 205 gram wel wat aan de zware kant is voor een 6-inch e-reader.

Scherm

Het scherm van de Kindle Paperwhite is erg scherp. Hij heeft een hoge pixeldichtheid van 300 pixels per inch; net zo scherp als prints uit een laserprinter. In onze test hebben alleen de Kindle Voyage en de onlangs verschenen Kobo Glo HD een vergelijkbare resolutie.

Haarscherpe letters

Het contrast is erg goed en de letters haarscherp. Toch zijn de verschillen met de vorige Paperwhite niet enorm. Dat model heeft een resolutie van 215 ppi, wat ook al zeer scherp is voor een e-reader. Als je de nieuwe Kindle wat dichter bij je ogen houdt, zie je wel dat de tekst net wat scherper is.

Fel licht

Ook de schermverlichting van de Paperwhite is erg goed. Hij kan erg fel branden en het licht is op maximale sterkte iets warmer dan dat van de editie van vorig jaar. De verlichting is erg gelijkmatig en er zijn geen oneffenheden zoals donkere wolkjes aan de randen. Op de laagste stand kun je in het pikdonker prima een boek lezen.

Nieuw lettertype

De Paperwhite komt met een nieuw lettertype. Bookerly is een lettertype dat 'ontworpen is voor gemakkelijk en comfortabel lezen bij alle lettergroottes'. Ook zou je een boek sneller lezen met minder vermoeide ogen. Bookerly is een fijn en mooi lettertype, maar de genoemde voordelen hebben we (nog?) niet ervaren. Het scherpe scherm en de goede achtergrondverlichting zullen waarschijnlijk eerder bijdragen aan een goede leeservaring dan een bepaald lettertype.

Amazon komt ook met nieuwe typografiefuncties voor een betere lay-out en leesbaarheid. Liggende afbreektekens moeten woorden netter afbreken en er moet minder witruimte te zien zijn op een pagina. Bij grotere letters moeten de pagina-indeling en marges zich beter aanpassen aan de pagina.

We hebben een aantal pagina's gelezen met én zonder de nieuwe typografie. Op sommige pagina's zie je dat er wat minder tekst op een pagina staat, en er inderdaad minder witruimte zit tussen regels en woorden. Wederom hebben we niet het idee dat het leidt tot een veel betere leeservaring. Misschien is dat op langere termijn wel het geval.

De typografiefuncties worden de komende weken met een gratis software-update beschikbaar gesteld.

Nederlandstalige e-books

Amazon opende in november 2014 de Nederlandse webwinkel Amazon.nl, met duizenden Nederlandstalige titels. Dat maakt de Kindles flink aantrekkelijker dan voorheen. Het boekenaanbod is ruim en voordelig, maar door Amazon’s kopieerbeveiliging kun je Kindle-boeken niet zomaar op een e-reader van een ander merk lezen. Wij vinden dat een flink nadeel van de Kindles.

Boeken van het bestandstype epub zijn voor de Kindles niet leesbaar, waardoor ze niet zijn te gebruiken met boeken uit andere Nederlandse online boekhandels. Daar is wel een truc voor: onbeveiligde epubs kunnen met het gratis programma Calibre omgezet worden naar een Kindle-vriendelijk formaat. Boeken die bij Kobo gekocht zijn, hebben nog steeds de gebruiksonvriendelijke kopieerbeveiliging Adobe DRM. Ze kunnen dus niet gemakkelijk op de Kindles worden overgezet.

Wat is de Amazon Kindle Paperwhite?

De Amazon Kindle Paperwhite is een compacte 6 inch e-reader met achtergrondverlichting waarop je boeken kunt lezen van Amazon.

Scherm : 6 inch Carta E Ink scherm

: 6 inch Carta E Ink scherm Schermresolutie : 1430 x 1080 pixels

: 1430 x 1080 pixels Pixeldichtheid : 300 ppi (zeer scherp)

: 300 ppi (zeer scherp) Afmetingen (h x b x d) : 169 x 117 x 9,1 mm

: 169 x 117 x 9,1 mm Gewicht : 205 gram

: 205 gram Schermverlichting : ja

: ja Opgegeven opslagruimte : 4 GB

: 4 GB Geheugen uitbreidbaar : Nee

: Nee Ondersteunde ebookformaten : AZW3, AZW, TXT, PDF, onbeschermde MOBI, PRC native; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP na conversie. Ondersteunt geen EPUB

: AZW3, AZW, TXT, PDF, onbeschermde MOBI, PRC native; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP na conversie. Ondersteunt geen EPUB Aansluitingen : Wifi b/g/n & micro-usb

: Wifi b/g/n & micro-usb Batterijduur: 8 weken (volgens fabrikant)

Wifi of 3G

Het basismodel van de Kindle Paperwhite is uitgerust met wifi. Vanaf de e-reader kun je boeken kopen in de Amazon winkel. Ook bladwijzers worden draadloos gesynchroniseerd. Het ruim €60 duurdere 3G-model kun je ook zonder wifi kopen bij Amazon. Er zijn aan het gebruik van 3G geen extra maandelijkse kosten verbonden.

Meer lezen