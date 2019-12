E-books kopen: let op aanbiedingen

Onze prijspeiling onder de grootste e-bookshops laat zien dat heel veel titels bij een groot aantal winkels in een bepaalde week dezelfde prijs hebben. Bij slechts 15% van de waargenomen boekenprijzen zagen wij prijsverschillen. Vaak was dit een scherpe aanbieding. Bij dezelfde aanbieder betaal je de ene week €15; de week erop kan dat zomaar €8 zijn. Ook tussen aanbieders kunnen de prijsverschillen groot zijn. Amazon.nl is doorgaans het goedkoopst, op de voet gevolgd door Bol.com, Boekenbestellen.nl en Kobobooks.nl. Deze zitten bij 45% van de gepeilde prijzen onder het ‘normale’ tarief. Zo kostte het boek ‘We moeten je iets vertellen’ van Marion Pauw in dezelfde week bij Boekenbestellen.nl en Boekenwereld.com €5, bij Amazon.nl en Kobobooks.nl €7 en bij Bol.com €8. Bij andere winkels was dat €15. Het duurst ben je uit bij Primera.nl: maar liefst 1 op de 3 boeken kost daar meer dan de normale prijs. Ook bij Itunes.apple.nl en Ako.nl is een e-book vrij duur.

Beveiligd

Maar let op: de digitale boeken van Amazon.nl zijn beveiligd en alleen te lezen op e-readers, website en apps voor tablets en smartphones van het merk Kindle. Ook een aantal andere aanbieders heeft zo’n beperking ingebouwd. Zo zijn boeken uit de Apple-store alleen te lezen op apparaten van Apple en hebben Google Play Books een Adobe DRM beveiliging.

We peilden de prijzen van alle titels uit ‘De Bestseller 60’ van week 33. Die collectie werd aangevuld met 30 andere bestsellers. In week 33 is er op 2 dagen gepeild, en 5 weken later gebeurde dat nog een keer. De prijzen veranderden nauwelijks, op aanbiedingen na. De peildatum van de tabel is september 2015 (week 38).

