Eerste indruk|De Kobo Forma is met een 8 inch scherm de grootste Kobo e-reader op dit moment. Door een verbeterde vormgeving ligt hij lekker in de hand. Maar is dit de hoge aankoopprijs waard?

Conclusie

Met een 8 inch scherm de grootste Kobo e-reader tot nu toe. Dankzij dit kwalitatief goede scherm, fysieke bladerknoppen en de mogelijkheid om gemakkelijk tussen horizontaal en verticaal lezen te switchen, is het een zeer comfortabele e-reader. De prijs is flink hoger dan zijn voorgangers, maar het gebruiksgemak is er ook naar. Voor de fanatieke lezer zeker een aanrader.

Ontwerp

De grootste verandering bij deze nieuwste Kobo e-reader zit aan de buitenkant: de fysieke bladerknoppen zijn terug en zitten samen met de micro-usb uitgang en de aan-uitknop aan de onderkant. Dit gedeelte is met 8,5 mm wat dikker dan het scherm van 4,2 mm en ligt prettig in de hand. Ook is hij met 197 gram lichter dan zijn voorganger (de Aura One weegt 230 gram) en dat voel je. Een geribbelde achterkant zorgt voor een goede grip. Kobo noemt het ‘de meest comfortabele e-reader’, een claim die ze waarmaken.

Scherm

Het 8 inch scherm maakt gebruik van e-ink technologie en heeft met 300 ppi (pixels per inch) een hoge resolutie. Dit lijkt het meest op echt papier in vergelijking tot het scherm van een tablet of telefoon. De Kobo Forma heeft ingebouwde schermverlichting, waarbij je zelf de kleur en lichtsterkte in kunt stellen. Zo lees je ook in het donker prettig.

Boeken lezen

Het interne geheugen is niet uitbreidbaar, maar met 8 GB heb je opslagruimte voor duizenden boeken. De reactiesnelheid van het touchscreen werkt voor een e-reader snel. Al kan dit, wanneer je nooit eerder een e-reader hebt gebruikt langzaam aanvoelen in vergelijking tot het swipen op een smartphone.

Kobo-account

Met een wifiverbinding kun je met een Kobo-account direct boeken op je e-reader zetten. Via zo’n account kun je ook op andere apparaten verder lezen in je boek. Wanneer je e-reader is verbonden met wifi, houdt Kobo bij waar je gebleven bent en lees je automatisch verder.

Batterijduur

Kobo geeft aan dat een volle batterij ‘wekenlang’ meegaat. Al hangt dit in de praktijk natuurlijk af van of je dagelijks een half uurtje of juist meerdere uren leest. We laten de Kobo Forma uitgebreid testen in ons lab. Binnenkort lees je op onze website of Kobo deze en andere claims, zoals krasbestendigheid en gebruiksgemak, waarmaakt.

