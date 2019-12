Aluratek Libre Pro

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. Op de doos van de Alutrek Libre Pro staat "Met ePaper technologie - net als echt papier!". Maar laat u niet misleiden: deze e-reader heeft geen e-ink scherm, maar een zwart-wit lcd-scherm. Het scherm doet denken aan dat van digitale horloges en rekenmachines. De leesbaar in direct zonlicht is redelijk, maar vooral de scherpte en de duidelijkheid van het scherm zijn heel matig vergeleken bij de betere e-ink schermen. Maar de kwaliteit van het scherm is nog niet eens het grootste probleem van deze e-reader. Hij is namelijk ook nog eens frustrerend traag in de bediening. Al met al geen e-reader om aan te raden.