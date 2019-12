Amazon Kindle

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De ‘vernieuwde Kindle’ is Amazon’s instapmodel e-reader. Als je overweegt een Kindle te kopen, raden we je aan te kiezen voor de Kindle Paperwhite of Kindle Voyage in plaats van de ‘gewone’ Kindle. Dit instapmodel heeft namelijk geen schermverlichting en ook de scherpte van het scherm blijft duidelijk achter bij zijn duurdere broers. De plastic behuizing doet goedkoop aan en voelt minder prettig dan de Paperwhite en de Voyage. Dat gezegd hebbende, werkt hij als e-reader prima. De Kindle heeft een aanraakscherm, maar geen bladerknoppen. De Kindles hebben alleen een belangrijke beperking. Ze ondersteunen geen epub (al of niet met DRM), zoals veel Nederlandse webwinkels aanbieden. Boeken aanschaffen werkt alleen via de Amazon-winkel.