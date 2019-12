Amazon Kindle 5e generatie

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. Let op: Kindle e-readers ondersteunen geen EPUB met DRM. Boeken aanschaffen werkt alleen via de Amazon-winkel en daar vind je vrijwel alleen Engelstalige boeken. De interface is ook niet in het Nederlands. Dit is het instapmodel van de 5e generatie Kindle, die vrijwel identiek is aan zijn voorganger. Amazon claimt dat de bladersnelheid is verbeterd, maar of dat klopt is moeilijk vast te stellen, er lijkt weinig verschil. De enige echt opvallende wijziging is de matzwarte afwerking van de behuizing. Die geeft deze Kindle een heel stijlvol uiterlijk. Verder is dit nog steeds een goed instapmodel e-reader. De Kindle is heel licht, heeft een zeer goed scherm en fijne fysieke bladerknoppen. Boeken kopen kan via wifi in de Amazon boekwinkel. Verdere opties heeft dit model niet: er is geen aanraakscherm, geen 3G en geen achtergrondverlichting.