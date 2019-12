Amazon Kindle Keyboard

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. Deze e-reader is niet meer verkrijgbaar. Kindle e-readers ondersteunen geen EPUB met DRM. Boeken aanschaffen werkt alleen via de Amazon-winkel en daar vind je vrijwel alleen Engelstalige boeken. De interface is ook niet in het Nederlands. Kindles hebben een van de beste e-ink schermen die er te krijgen is. Vooral het hoge contrast en de leesbaarheid van de letters valt op. Deze derde generatie Kindle versie is voorzien van een fysiek toetsenbord en wifi en heeft geen aanraakscherm.