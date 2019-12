Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Amazon Kindle Oasis heeft een zeer scherp 6 inch Carta e-inkscherm. Het meest bijzondere aan deze zeer prijzige e-reader (prijs: €290) is de bijgeleverde hoes met ingebouwde accu. Deze hoes klik je vast op de achterkant, die niet vlak is, maar een verdikking heeft aan de bovenkant. Op het dunste punt is hij 3,5mm dik en op het dikste punt 9mm. Met oplaadhoes weegt de e-reader 231 gram, de hoes zelf weegt 100 gram. Zonder hoes voelt de Oasis een stuk lichter aan. Het dikke punt fungeert hierbij als greep. Met hoes verschilt hij weinig van andere 6 inch e-readers. Amazon geeft aan dat je met de Kindle Oasis maandenlang kan lezen op een lading, bij de andere Kindles is dit wekenlang. We testen de accuduur van e-readers niet, maar onze ervaring is dat veel e-readers een accuduur hebben van een aantal weken.