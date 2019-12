Amazon Kindle Oasis 3G (2017)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Amazon Kindle Oasis 2017 heeft een zeer scherp 7,2 inch Carta e-inkscherm. Op het dunste punt is hij 3,4mm dik en op het dikste punt 9,2mm. Deze e-reader weegt 194 gram. Hij heeft gratis 3G om boeken te kunnen kopen in de Amazon-winkel. Een andere bijzondere functie is dat je via Bluetooth naar audioboeken van Audible kunt luisteren (via een koptelefoon of speaker). De Amazon Kindle Oasis 2017 is er ook met alleen wifi (8GB en 32GB variant). Let op: de Amazon Kindle Oasis is alleen direct te bestellen bij Amazon.de