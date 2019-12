Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Amazon Kindle Paperwhite 2018 wifi 32GB is een 6 inch reader met achtergrondverlichting. De resolutie van het scherm is hoog: 1448 x 1072 pixels. De opslagcapaciteit is 32GB, waarvan 27,3GB beschikbaar is voor bestanden. Via Bluetooth kun je naar audioboeken van Audible luisteren (via een koptelefoon of speaker), ook is hij waterdicht tot 2 meter diep. Kindle e-readers hebben een belangrijke beperking. Ze ondersteunen geen epub (al of niet met DRM), zoals veel Nederlandse webwinkels en de bibliotheek aanbieden. Boeken aanschaffen werkt alleen via de Amazon-winkel. Met het programma Calibre kun je wel andere bestanden omzetten naar een Kindle-vriendelijk formaat. De Amazon Kindle Paperwhite 2018 wifi 32GB is er ook met 8GB opslag en met 3G/ 4G (8GB en 32GB variant).