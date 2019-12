Amazon Kindle Paperwhite 3G (2014)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Amazon Kindle Paperwhite 2014 met Nederlandstalig menu blinkt uit in schermkwaliteit, gebruiksgemak en leeservaring. Het scherpe scherm heeft gelijkmatige achtergrondverlichting. De verlichting is altijd een beetje aan, waardoor het contrast ook bij normaal lezen een stuk hoger is dan bij andere e-readers. Bovendien kan de verlichting ook superzacht, wat prettig is bij lezen in het pikdonker. De Kindles hebben alleen een belangrijke beperking. Ze ondersteunen geen epub (al of niet met DRM), zoals veel Nederlandse webwinkels aanbieden. Boeken aanschaffen werkt alleen via de Amazon-winkel. Met het programma Calibre kun je wel andere bestanden (zonder kopieerbeveiliging) omzetten naar een Kindle-vriendelijk formaat.