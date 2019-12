Asus Eee Reader DR900

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De eerste e-reader van computerfabrikant Asus valt op door een immens e-ink scherm met een diagonaal van 22,5 cm (9''). De reader is verder uitgerust met een aanraakscherm en wifi. Er is ook een versie met 3G. De reader heeft een Nederlands menu en ondersteunt EPUB (met DRM). Jammer genoeg is er weinig positiefs te melden over deze reader. Het scherm is 2 keer zo groot als de meeste andere e-readers, maar de Eee Reader is met 440 gram bijna 3 keer zo zwaar als de concurrentie. Dat gaat ten koste van het leescomfort. Ook is de reader opvallend traag, zowel in het openen van boeken als in het bladeren. En dat alles voor een flinke prijs. Alleen aan te raden voor mensen die koste wat het kost een reader met een groot scherm willen.