Autovision AV-61

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. Teleurstellende e-reader met een bediening die niet meer van deze tijd is. Hij heeft geen schermverlichting en touchscreen en ook wifi ontbreekt. Hij heeft bladerknoppen aan beide zijden van het scherm en de bediening is Nederlandstalig. Wil je per se een Autovision dan kun je beter kiezen voor de door ons geteste AV-63L-Lumiread. Dat is ook geen hoogvlieger, maar die heeft voor €20 meer in ieder geval achtergrondverlichting.