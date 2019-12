Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. In Nederlandse webwinkels is de Barnes & Noble Nook Glowlight nogal lastig te vinden, maar de zoektocht is de moeite waard. Het materiaal van de Nook voelt aangenaam aan, de Nook Glowlight ligt superfijn in de hand door de afgeronde hoeken. Het scherm is scherp en heeft ingebouwde verlichting. De schermverlichting is mooi gelijkmatig, maar wel een beetje blauwig. De bediening is zeer intuïtief en de e-reader reageert snel. Epub's en pdf's toont hij prima, maar bij andere bestandsformaten laat hij het afweten. Het menu is niet in het Nederlands, maar er kunnen wel Nederlandstalige epub-boeken op de Nook GlowLight worden gelezen.