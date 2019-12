Barnes & Noble Nook Simple Touch Reader

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De Barnes & Noble Nook is in veel opzichten een kloon van de Amazon Kindle. Het scherm is hetzelfde en zelfs het standaardlettertype is gelijk aan dat van de Kindle. Waar de Kindle een toetsenbord heeft, heeft de Nook een (prima werkend) aanraakscherm. Maar er is nog een belangrijker verschil: de Nook ondersteunt, in tegenstelling tot de Kindle, wel EPUB bestanden (met en zonder DRM). Daarmee is de Nook dus ook geschikt voor beschermde Nederlandstalige boeken. Dat maakt de Nook zeer interessant voor Nederlandse gebruikers. Jammer genoeg kunnen Nederlanders niet zomaar de Nook bestellen bij Barnes & Noble en zijn we aangewezen op parallelimport. Hopelijk verandert dat nog.