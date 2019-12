Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Volgens het oude testprogramma getest; testresultaten zijn niet één op één te vergelijken met nieuwere modellen. De BeBook Pure is de eerste e-reader met het merk BeBook sinds het faillissement van de maker van de oudere BeBooks. Deze reader wordt gemaakt door het Nederlandse bedrijf ICIDU. De Pure is een hele eenvoudige reader, zonder veel extra's zoals een aanraakscherm of wifi. Het scherm is prima, en de reader is goed vormgegeven en ligt erg fijn in de hand. Het gebruiksgemak is redelijk. De software reageert soms traag en de vormgeving van de menu's en de bibliotheek is wel heel simplistisch. Een goed instapmodel.